يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من ربع مليون إصابة بكورونا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 14.246.893 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 600.583 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.510.141 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 248416 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 3057 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 194218 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2447 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 51751 والحالات الحرجة 2182 حالة.

وفي قطر، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 154 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 410 حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 106308 حالات.

وكشفت الوزارة القطرية، عن تسجيل 426 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 103023 حالة

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في سلطنة عمان إلى 308 وفاة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 308 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأشارت الوزارة العمانية، إلى تسجيل 1311 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 1078 لعمانيين و 233 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 65504 وتماثل 42772 حالة للشفاء.

وأوضحت الصحة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3976.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 56711

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء أكثر من 46000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

واعلنت الوزارة الإماراتية، الكشف عن 289 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56711 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصابا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات بالوباء 338 حالة ، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 469 حالة شفاء جديدة لتبلغ حصيلة الشفاء 48917 .

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 683 إصابة جديدة بكورونا المستجد في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 58904 حالات، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض لتبلغ حصيلة الوفيات 407.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى شفاء 639 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 49020 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 683 السابقة تضمنت 430 حالة لمواطنين كويتيين و253 لغير الكويتيين، مشيرا- حول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة- إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 137 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9477 حالة، ووفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف السند- بشأن مراكز الحجر الصحي المؤسسي- أن إجمالي من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 6 أشخاص.

وتابع المتحدث الكويتي قائلا، إن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4370 مسحة ليرتفع إجمالي الفحوصات 457340 فحصا.