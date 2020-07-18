شباب شبين القناطر يطلقون تطبيقا إلكترونيا لمواجهة كورونا

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، شباب الحملة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بشبين القناطر، إطلاق تطبيق إلكتروني لتجميع الحالات المصابة بالفيروس بدائرة المركز، والتنسيق الفوري مع الإدارة الصحية لدعمهم وتوفير الأدوية والعلاج والمستلزمات لهم.

ويقوم الشباب من خلال التطبيق أيضاً بشن حملات توعية، وتوزيع الكمامات، وبدل العزل، وأجهزة قياس التنفس، وأجهزة الأكسجين مجانًا، إضافة إلى تنفيذ بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر بمشاركة فريق طبي لمواجهة الجائحة.

تاتي الزيارة استمرارًا لسلسه الزيارات الميدانية التى تقوم بها "ريان" للمبادرات الشبابية على مستوى المحافظة لمجابهه فيروس كورونا المستجد، وتشجيع الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيزهم على الاستمرار في مكافحة الجائحة.