نائب محافظ القليوبية تتفقد وحدة المتغيرات المكانية في الخانكة

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة على وحـدة المتغيرات المكانية بمدينة الخانكة، للتأكد من كفاءه وجودة المنظومة الإلكترونية والأجهزة المسلمة من الشركة، واستيعاب العاملين الوحدات للتدريبات التي حصلوا عليها لتنفيذ مهامهم الجديدة.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانوني / تعدي) وأخيراً متابعه حالة التعديات.

وتتكون منظومة المتغيرات المكانية، من مركز المتغيرات المكانية الرئيسي ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات ووحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء.