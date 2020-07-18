بنسبة إشغال 50%.. فنادق مرسى علم تستقبل السائحين بخطة مواجهة كورونا

توافد مئات السائحين من النزلاء المصريين والأجانب على فنادق مرسى علم، اليوم السبت، تزامنًا مع إعادة تشغيل الفنادق بنسبة 50%، طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

واستقبلت فنادق المدينة السائحين بعد توقف دام أربعة أشهر قبل شهر مارس الماضي منذ يدء جائحة كورونا، وتزامنًا مع استئناف حركة الطيران الخارجي إلى مطار مرسى علم الدولي قبل يومين، ووصول عدد من الرحلات من سويسرا.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن فرق طبية قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار مرسى علم، وتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب فور نزولهم من سلم الطائرة، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأكد "مرعي" تخصيص أماكن للعزل بالفنادق لاستقبال أي نزيل يصاب بفيروس كورونا، وذلك بمرافقة طاقم طبي متخصص لمتابعة نزلاء الفنادق.