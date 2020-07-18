خبير في الشأن الليبي: تركيا ترعى الجماعات الإرهابية

قال عبدالستار حتيته، الخبير في الشؤون الليبية، إن النظام التركي يرعى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان كما يرعى الجماعات الإرهابية ويتبنى طريقة تفكيرها وتعاملها، حيث جائت الردود التركية على التدخل المصري الأخير في ليبيا لم ينقصها إلا القول بأنه لا حدود بين مصر أو ليبيا أو أن مصر ليست جارة لليبيا: "حديث مضحك ومثير للسخرية ومستغرب على الصعيد الدبلوماسي والسياسي".

وأضاف "حتيته"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تركيا قد تجاوزت كل الأعراف وانتهكت حرمات الدول العربية وتغولت وتدخلت بالشأن الليبي كما هددت الأمن القومي الليبي والدول المجاورة لها ومنها مصر، موضحا أن التحرك المصري جاء متعاطيا مع القبائل الليبية والمجتمع الليبي بشكل عام.