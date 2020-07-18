المغرب: تسجيل 289 إصابة جديدة بكورونا.. و260 حالة شفاء في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 17 ألفا و15 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 973 ألفا و499 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.

وأضافت الصحة في بيانها، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 269 حالة، كما تم تسجيل 260 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 14 ألفا و620 حالة