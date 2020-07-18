مقدم قانون تنظيم السيارات: ينقذ الشوارع من الفوضى الكاملة

قال محمد الفيومي عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون تنظيم السيارات، إن قانون تنظيم ساحات الانتظار، جاء للتنظيم، بعدما تحولت الشوارع المصرية إلى مآساة وفوضى كاملة، والشارع أملاك عامة يستخدمها الكافة، ولا يجوز استخدامها إلا من خلال المواطن.

وأضاف "الفيومي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن القانون جاء للتنظيم، ويجب إعادة الجراجات للعمل مرة أخرى، وفق التوجيه الرئاسي الأخير.

وأوضح أن السايس سيكون له ترخيص، وعليه إثبات عدم وجود أحكام ضده مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، وسيتم الكشف عليه قبل إعطائه رخصة التنظيم لفترة 3 سنوات مع تجديدها، برسوم ليست بمبالغ مالية طائلة: "هيعتبر كأنه موظف".

وأكد أن انتظار السيارات، سيكون معلن عبر لافتات على الأرصفة، وستكون منظمة، مع وجود إمكانات لاستخدام أساليب حديثة عبر كارت وماكينات: "ممكن عن طريق أبلكيشن على الموبايل، هعرف الأماكن الفاضية فين، وأروح فيها في محيط المكان اللي أنا رايحه، بدل ما أقعد ألف في الشارع"، مشيرا إلى أن العقوبة في القانون، تشمل الشركة المؤجرة لساحة الانتظار والسايس على حد السواء: "المسألة دي هتظبط الشارع جدا".