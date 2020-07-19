الديهي يصف تصريحات أردوغان الرافضة لتدخل مصر في ليبيا بـ"نكتة المشهد"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه عقب الملحمة الوطنية الليبية على أرض مصر، والحاضنة الشعبية التي جاءت لتفويض الجيش المصري، لدخول ليبيا لحماية الليبيين، متمثلة في مشايخ القبائل الليبية، جن جنون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخرج للتأكيد على أنه لا يحق لمصر، التدخل في ليبيا، وأنه تدخل غير شرعي، واصفًا تصريح أردوغان بأنه "نكتة المشهد".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المادة السابعة من القانون الدولي، تسمح لمصر بدخول أي دولة خارج حدودها لحماية أمنها القومي، وهناك طلب وتفويض من البرلمان المنتخب، وهناك تفويض من مشايخ قبائل ليبيا لتدخل مصر لحماية ليبيا ومصالح الشعب الليبي.

وأكد الإعلامي، أن مصر لديها شرعية ثلاثية مكتملة الأركان تستند عليها للتدخل في ليبيا، من زاوية عسكرية وسياسية وتشريعية وشعبية، والآن بات واجب على مصر التدخل لحماية الدولة الليبية والشعب الليبي، وحماية أمنها القومي، ولكن هذا يسيئ لـ"أردوغان"، ولمن يدفع له، ويجعله يتحد، وما شهدته مصر الخميس الماضي، خلال لقاء السيسي، بمشايخ قبائل ليبيا لخبط كيان أردوغان، وأحدث حالة ارتباك داخل عقل أردوغان.

بعد حديثه عن الشرعية.. "الديهي" لوزير داخلية الوفاق: "بطلوا ده واسمعوا ده"

وانفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، بسبب تغريده لوزير داخلية الوفاق فتحي باشا اغا، وحديثه عن شرعية حكومة الوفاق، قائلًا: "أنت ورئيس حكومتك فقدتوا القدرة على الخجل، وهربت الدماء من عروقكم، عن أي شرعية تتحدث، بطلوا ده واسمعوا ده".

كما استنكر الإعلامي تغريدة لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، التابعة لحكومة الوفاق خالد المشري، الذي هاجم فيه مصر، " خالد المشري، خنزير اخواني باع شرفه ووطنه ودينه لأردوغان، وهو رجل بلا رجولة".

الديهي: السيسي يتمتع بصبر استراتيجي وحكمة تحميها القوة

وأوضح الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بالأمس وتناقشوا حول سير مفاوضات سد النهضة، "ثقوا ثقة غير محدودة في قدرة الدولة والرئيس على تحقيق الأمن القومي المصري المائي وغير المائي"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بصبر استراتيجي غير مسبوق، وحكمة تحميها القوة، وهو من يحدد الخطوط الحمراء، ووقت ومكامن الخطر، وما حدث في ليبيا درس.

الديهي: حركة تنقلات ضباط الشرطة انتصار للقيادات الشابة

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن السيسي، اجتمع صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكان هناك ترقب لحركة تنقلات ضباط الشرطة، التي تتم في مثل هذا التوقيت من كل عام وخرجت اليوم بعد اعتمادها من السلطات المعنية، موضحًا أن الصفة الغالبة على حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة لعام 2020 أنها تنتصر للقيادات الشابة، وتنتصر لتغيير الدماء وتدفق دماء جديدة وتصعيد دماء شابة، وتغيير الشكل والمضمون وتغيير الفلسفة الذي يؤدي لتغيير الواقع وتقلد العناصر الشابة.

ووجه الديهي، الشكر للقيادات التي غادرت وادت مهام في ظروف صعبة، مهنًا جميع القيادات التي تم ترقيتها وتصعيدها، وخالص الدعوات لهم بالتوفيق، موضحًا أن نجاح المنظومة الأمنية حجر الزاوية لأي نجاحات اقتصادية واجتماعية، والقاسم والأمن والامان ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها للانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.