نشأت الديهي: السيسي ينتصر للبسطاء ويُطبق العدالة الاجتماعية بشكل حرفي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث في مصر حاليًا يُعد تطبيق حرفي وواقعي لمفهوم العدالة الاجتماعية وإعادة توسيع وبناء الطبقة الوسطى بمفاهيم جديدة وفقًا لآليات جديدة، موضحًا أن افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات يُعد مشهدا حضاريا غير مسبوق، "من يراها يظن أن الدولة وضعت كل فلوسها في تحقيق العدالة الاجتماعية"، ولو لم يقدم الرئيس وهذه الحكومة سوى التطبيق الحقيقي للعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الطبقة المتوسطة لكفاها.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن العدالة الاجتماعية كانت كلمة سيئة السمعة من قبل، على ألسنة الساسة، مخاطبًا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية: "هذه أحد حقوق الإنسان التي كانت ضائعة وعادت من جديد، هذه فريضة الجهاد الحقيقي لإنقاذ المواطن المصري من براثن الفقر ونقله لحياة كريمة".

واعتبر الإعلامي، أن مدينة الأسمرات 3 انتصارا تاريخيا للدولة المصرية ضد الفقر والعشوائية، "من أنقذ الناس من المناطق العشوائية إن شاء الله منصور وربنا هينصره"، مؤكدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخذ قرارات صعبة وقاسية وليست جماهيرية لكنها تصب في مصلحة الوطن، ودائمًا ما ينظر للصالح العام، فالسيسي جاء لهدم العشوائيات التي تراكمت لسنوات واستبدالها بصورة رائعة تدعو للتفاؤل والفخر والاعتزاز وتصنع البهجة الحقيقية.

وتسأل: "كيف ترك الرئيس مبارك، والمسؤولين في عهده العشوائيات تصل لهذه المرحلة؟"، مؤكدًا على أن من كانوا متواجدين في سدة الحكم ولم يصنعوا ما كان يجب صنعه عليهم ان يخجلوا، معقبًا: "امبارح وأنا بحضر افتتاح المشروعات القومية بحي الأسمرات 3، افتكرت حمدين صباحي اللي صدعنا بالحديث عن العدالة الاجتماعية، وتصورته إنه يخرج للإشادة بما تم إنجازه في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، حال كان صادقا في حديثه عنها".

وأوضح أن الإعلام المصري والمنصات الاجتماعية التي هي في يد المواطن لا تُجيد قراءة الإنجازات، ولا نُجيد النظرة الشاملة للإنجازات، مشيدًا بتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي سلط الضوء على أداء الجنيه بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية، والذي أكد أن الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد؛ ليظل الأكثر تماسكًا بين عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، والأقل تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أننا أمام لوحة مرسومة بعناية تحتاج فقط لمن يأخذ منها العبرة.

وتابع مخاطبًا المصريين: "افرحوا باقتصاد بلادكم والإنجازات التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية"، مشددًا على أن ما أنجزناه ما كان ينجز لولا صبر المواطن وإخلاص القيادة.