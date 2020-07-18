سياسي ليبي: أردوغان رجل مافيا يسعى لنهب ثروات شعبنا

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين حضروا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي هم القيادات الفاعلة في ليبيا، موضحًا أن الفوضى الخلاقة الموجودة في ليبيا هدفها ضرب دول الجوار وهم مصر وتونس والجزائر، خاصة بعد دخول آلاف المرتزقة والمجرمين إلى ليبيا عن طريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف "بن هامل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن أردوغان استعرض في حديثه الحقول النفطية فهو يسعى إلى نهب ثروات الشعب الليبي، وعلى الجانب الآخر عندما اجتمع الرئيس السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية قال لهم أنه سوف يحافظ على أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر وليبيا بينما أردوغان رجل مافيا وعصابات، يعمل على نشر الفوضى في ليبيا ويعمل على نشر الفوضى في ليبيا ويريد أن يعود إلى منطقة شمال إفريقيا مجددا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ترامب حذر أردوغان من التقدم إلى مدينة سرت، والجيش الوطني الليبي باستطاعته استعادة المناطق التي خرج منها بسهولة.