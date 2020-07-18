لاشين إبراهيم: كنا على دراية بأن 2020 عام استحقاقات دستورية

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة كانت على دراية كاملة، بأن عام 2020، هو عام استحقاقات دستورية لا محالة، وكانت الهيئة على استعداد تام، حيث وجه بتكليف الجهاز التنفيذي، لبحث تجارب دول العالم التي قامت بإجراء انتخابات في ظل كورونا، مثل كوريا الجنوبية وغيرها، وتم الانتهاء على عقد الانتخابات، وفق معايير وضوابط ستتم بكل صرامة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "ON E"، أن الهيئة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات، للحفاظ على المنظومة الانتخابية على الناخبين والمرشحين، وأعضاء اللجان، فتم اتخاذ إجراء يقضي بتعقيم اللجان الفرعية والعامة صباحا ومساءً، وهو الأمر المستمر حتى في جولة الإعادة، موضحا أن الإجراء الثاني سيقضي بفرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية سواء كان مترشح أو ناخب أو رئيس اللجنة والموظفين باللجان: "الكمامة فرض أساسي".

وأكد أن تكلفة العملية الانتخابية، لم تحدد بعد، وذلك لوجود دراسة بأشياء أخرى، سيتم إضافتها على الميزانية، بخلاف شراء الكمامات والمعقمات، لضمان صحة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق كامل مع وزارة الخارجية سواء أيام الانتخابات وغيرها، من أجل التعامل مع المنظمات التي تتقدم بطلبات للتعامل مع الهيئة، وتكون وزارة الخارجية طرفا فيها، كما يتم التنسيق لإجراء الانتخابات بالمصريين بالخارج.