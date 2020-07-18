الوطنية للانتخابات تعلن غلق باب الترشح لـ الشيوخ: القائمة المبدئية غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غلق باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي استمرت لمدة 8 أيام بدأت 11 يوليو وحتى الساعة الثانية ظهر اليوم 18 يوليو.

ومن المقرر أنَّ تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صحفي بعد قليل، جملة عدد المرشحين على النظام الفردي والقوائم، وكان آخر عدد من الطلبات تلقته اللجان التابعة للهيئة داخل 27 محكمة ابتدائية 734 مرشحاً على النظام الفردي والقوائم.

ومن المقرر أنَّ يتمّ نشر القائمة المبدئية بأسماء المرشحين، غدًا، الأحد، تزامنًا مع تلقي محاكم القضاء الإداري بالمحافظات الطعون على المرشحين، على أن تفصل فيها بحد أقصى 24 يوليو الجاري.

ومن المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.