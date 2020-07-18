الوطنية للانتخابات: فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في "الشيوخ"

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت كل التدابير و الإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه سيتم تعقيم جميع لجان الاقتراع مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع وكذا الأمر في اليوم الثاني وفرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمة له في ورشة العمل التي تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات الشيوخ، أن الهيئة كلفت موظف مختص لمراعاة المسافات بين الناخبين و تنظيمها والكشف عن هوية الناخب وأوجبت وجود سيارة إسعاف وإلزام كل المرشح بممارسة دعائته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإشادة بالإعلام المخلص الذي يلتزم بالمهنية يعمر ولا يدمر ولم تغب عنه تلك السمات خلال الانتخابات السابقة.