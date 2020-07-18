شباب 6 دول عربية يشاركون في مشاورات صياغة مستقبل بلادهم عبر "كونفرانس"

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشاركة شباب 6 دول عربية، في مبادرة المشاورات الشبابية العربية، التي تنطلق فعالياتها عبر تقنية الإتصال المرئي "الكونفرانس"، تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل".

ويشارك في المشاورات الشبابية العربية، شباب من مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، بالاضافة إلى عدد من الشباب من جمهورية مصر العربية.

وتنفذ مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020، من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري.

يذكر أن مهمة المشاورات تأتي لإشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي، من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم، بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.