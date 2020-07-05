التفاصيل الكاملة لمبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020

دعت وزارة الشباب والرياضة، الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 20 – 22 يوليو 2020.

أهداف المبادرة

ـ تأتي مهمة المشاورات في إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم.

ـ تطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقاً لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية.

ـ جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

ـ تهدف المشاورات الشبابية العربية إلى تعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية.

ـ وضع خطة مقترحة للبرامج والأنشطة الشبابية في شتى المجالات، وتبادل الأفكار والخبرات وتشبيك أفكار الشباب حول مستقبل البرامج الشبابية عربياً في ظل جائحة كورونا وما بعدها.

ـ تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والايجابية.

ـ تعزيز مفهوم إشراك الشباب في صياغة وتصميم البرامج التي تستهدفهم.

ـ الاستثمار في أفكار الشباب ومعرفة متطلبات الشباب العربي من برامج في الوقت الراهن وفي المستقبل وتحديد الضروري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ـ تحفيز العمل للوصول إلى تحقيق أثار إيجابية على الشباب في المستوى العربي في ظل جائحة كورونا وما بعد الجائحة.

ـ تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية الشباب العربي، يتم توثيقها كدليل لبرامج الشباب لثلاثة أعوام قادمة.

شروط التقدم للاشتراك في المبادرة

ـ أن يكون سن المتقدمين من 18 – 40 عامًا.

ـ يفضل أنَّ يكونوا من الشباب الذين شاركوا في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والبرامج التي تؤهل وتبني قدرات الشباب في المجالات كافة.

ـ يفضل أن يكونوا من الشباب ذوي التأثير الإيجابي والاستثنائي في مجال عملهم ومجتمعهم، والشباب ممن لديهم خطط للترويج لمبادرات وأفكار الشباب.

ـ أن يُقَدِم من وقع عليه الاختيار ورقة عمل تتحدث عن رؤية الشاب أو الشابة عن مستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل.

طريقة التسجيل في المبادرة

للتسجيل في مبادرة المشاورات الشبابية العربية يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://www.emys.gov.eg/arab-reg/

يُذكر أنَّ آخر موعد للتسجيل للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية 2020 يوم 5 يوليو 2020.