الوطنية للانتخابات: كمامة وجوانتي لكل ناخب بـ"الشيوخ".. والحبر الفسفوري ليس شرطا

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على المنظومة الانتخابيات، التي تتضمن تعقم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع، وبعد نهايته.

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وسيتم توفير كمامة لكل من لا يرتدى كمامة، وجونتي لكل ناخب.

وفيما يتعلق بالحبر الفسفوري، قال: "الانتخابيات النيابية لا يشترط الحبر الفسفوري، لأن كل مواطن يدلي بصوته فى موطنه الانتخابي، ويوقع باسمه، كما يوقع أمين اللجنة".