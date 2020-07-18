وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا في مناطق معينة أمر وارد وعادي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه حال ظهور بعض الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وزيادتها في بعض الأماكن هذا أمر وارد وعادي، "بنشتغل عليه وننتهي منه وممكن بعد شوية يطلع 20 حالة في مكان معين، وبرضوا نشتغل عليه، ده أمر وارد لحد ما يتواجد هناك مصل للفيروس".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الفيروس لن يعود إلى السيناريو الأول الذي ظهر به أبدًا، "أنا بقول الحمد لله العالم كله خد دروس والدنيا تفتح ومع الفتح والحرص الإصابات هتقل، الفتح بدون حرص من الناس الإصابات هتزيد في فترة من الفترات".

وتابعت: "هل الشعب المصري عنده حرص؟ اللي بشوفه في المصالح الحكومية وفي أماكن الخدمات، هناك حرص، وفيه الأماكن السياحية أيضًا، فيه أماكن كثيرة فيها حرص إلى حد كبير بالمقارنة ببعض الدول المتقدمة".