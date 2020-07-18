خالة الطفلة "مكة" ضحية والدها: اتجوز اتنين قبل أختي وكل خلفته بنات

قالت إيمان محمود، خالة الطفلة "مكة" التي تعرضت للتعذيب على يد والدها، إن "والد البنت مش بيحب البنات بشكل عام، وكان متجوز اتنين قبل أختي، جاب من الأولى بنت ثم طلقها وكان بيعذب بردو بنته الأولى، مكناش نعرف القصص دي قبل ما أختي تتجوزه".

وتابعت "إيمان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "اتجوز واحدة تانية وخلف منها بنت بردو وعمل فيها نفس اللي حصل وطلبت الطلاق، واتجوز مرة تالتة كانت أختي ولما خلفت بنت كان بيعاقب أختي وعاوز ينزل البنت من بطنها لما عرف إنها بنت".

وواصلت: "كان بيضرب بنت أختي في وشها ورجلها، ولما سألته لية بتعمل كده قالها أنا مش بحب البنات، فقالتلة الطفلة ملهاش ذنب، ومحدش من العيلة قاله كدة عيب أو حرام".