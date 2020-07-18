سر "جثة الدخيلة".. "الأب اتضرب" فانتقم الأخوان بـ"علقة حتى الموت"

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جُثة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومُتغيب عن مسكنه) بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أنَّ مرتكبي الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكّن ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر اثنين من المتهمين بسابقة تعدي المجني عليه على والدهما بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعي بالوجه فعقدا العزم على الانتقام منه، وفي سبيل تنفيذ مُخططهما استعانا بباقي المتهمين، حيث تمّ اصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وعذبوه وتناوبوا التعدي عليه بالضرب فأودوا بحياته، عقب ذلك وضعوا جثته داخل سيارة وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور.

تمّ بإرشادهم ضبط (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجني عليه بمكان تخلصهم منها "بدائرة قسم مينا البصل")، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.