الإبراشي: لن نتخلى عن الإجراءات الاحترازية طالما لم نتوصل للقاح كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مصر، لا يجعلنا أن نتراخى في الإجراءات الطبية والاحترازية، خاصة وأن دول العالم التى فحت الحياة الطبيعية عادت وأغلقت من جديد بعد ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى، وتابع: "الإصابات فى أمريكا ضخمة، والبرازيل أكثر من 2 مليون إلى جانب أن إسبانيا منعت التجمعات وقالوا للمواطنين عودوا إلى منازلكم".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه طالما أن العالم لم يتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا يجب أن نستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية، وتابع: "الفائز هو من سيضحك فى النهاية وعلينا عدم التعجل والتخلى عن هذه الإجراءات".

وأكد "الإبراشى" أنه يجب على مرشحى مجلس الشيوخ أن يتبعوا الإجراءات الطبية، خلال حملاتهم الانتخابية، حفاظاً على ناخبيهم والمجتمع.