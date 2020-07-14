وائل الإبراشي: مشاهدة إزالة الأبراج المخالفة يُعالج التوتر والقلق

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحملة الكبرى التي تشنها أجهزة الدولة على البنايات المخالفة وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة أمر في غاية الأهمية، كونه يعد سقوط للفساد، "لابد أن نستمتع بالأبراج المخالفة التي يتم إزالتها بشكل يومي، لأنها سقوط للفساد"، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على "التليفزيون المصري".

وأوضح الإبراشي، أن فساد الأبراج المخالفة لم يكن مستترا كما هو الحال مع الفاسدين بل كان ظاهر للعيان، وعليه يجب تقديم كافة من تستر عليه للمحاكمة، "الفساد مكنش مختفي ومتداري كان بيطلع لينا لسانه، أبراج شاهقة مثل التي تزال الآن كانت دليلا على الفساد، لابد أن يتم تقديم كافة المسئولين عنه للمحاكمة".

ولفت الإعلامي، إلى أن إزالة الأبراج المخالفة تعد معالج للتوتر والقلق، مضيفًا: "اللى عاوز يعالج نفسه من التوتر يشوف إزالة الأبراج التي بنيت على الفساد ، وان شاء الله يتم دك كافة حصون الفساد".

وفى سياق آخر تحدث عن خطورة الطائرات الورقية على الأوراق على الأطفال والنشء، موضحاً أنها وسيلة للترفيه ولكن علينا أن نحذر من خطورتها خاصة بعد وقوع عدة حوادث مؤلمة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع:" شاهدنا الموت صعقاً او سقوطاً من أعلى العقارات بسبب الطائرات الورقية وعلينا أخذ الحذر".