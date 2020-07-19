حظك اليوم الأحد 19-7-2020.. برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب، بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الممثلة الأمريكية إيما ستون، ويوافق تاريخ ميلادها 6 نوفمبر.