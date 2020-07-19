بعد غيابه عن الساحة الفنية.. أحمد نبيل: مرضتش حد يشغلني كومبارس

كشف الفنان أحمد نبيل، عن سبب ابتعاده عن الوسط الفني قائلا: "أنا سبت الوسط الفني عشان أحترم نفسي، كان زمان 50 ممثل في عمل أو 20 ممثل في عمل لكن دلوقتي واحد بس والباقي كومبارس، وأنا محبتش ده، وبعدين أنا وقفت جنب المليجي وفريد شوقي وفاتن حمامة، أنا شبعت، ومرضتش حد يشغلني كومبارس".

وتحدث "نبيل" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عن أدائه "البانتوميم"، قائلا إنه أخذ جوائز كثيرة، "أنا أولادي ناطحات سحاب، ومش عاوز حاجة من الدنيا، وعاوز كويس جدا أحسن من الأول".

وتابع: "أثر فيا الضيف أحمد، ومحمود المليجي علمني كتير أوي، وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، لكن دلوقتي الجيل الجديد مش بيسمع للأسف، أغلب وقتي مش ببقى في مصر ببقى مع ابني في النمسا، وبعمل برا تدريبات أو التحكيم في عروض البانتوميم، وفي ألمانيا عارفيني".

وواصل: "لما بيوحشني التمثيل بقف أمام المراية وأعمل فقرة بانتوميم لنفسي ولأحفادي"، موضحا أنه ما زال يتواصل مع الفنان حسن يوسف، "لما بفتح ذكرياتي بشبع من اللي أنا عملته".