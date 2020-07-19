وزيرة الصحة تكشف دور شركات الأدوية الوطنية في جائحة كورونا وفيروس C

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قامت الوزارة بتشكيل لجنة لمجابهة الفيروس ضمت أكبر الاستشاريين من أساتذة الطب في كل الجامعات المصرية، وتم وضع برتوكول للعلاج، وبعد مرور أسابيع عليه وجدنا أن بعض الدول في الخارج تتحدث عن استخدام بعض العقارات التي بالفعل مستخدمة في مصر، ولكنهم تأخروا في استخدامه، موضحة أن هناك أربعة تحديثات للبرتوكول العلاجي في مصر.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الدولة المصرية كانت تتشارك مع منظمة الصحة العالمية، ومع 100 دولة أخرى قامت بأبحاث علمية وتجارب سريرية "كلنا اشتركنا فيها، عندنا كفاءات كثيرة جدا في موضوع البلازما والدم، قدرنا نفصل بلازما المتعافين وناخد منها الأجسام المضادة ونحقن بها الإصابات شديدة الخطورة".

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن عقار ريمديسيفير بدأ تصنيعه في مصر، وقامت بعض الشركات الوطنية بإتاحته للوزارة بأسعار لا تقارن بأي حال من الأحوال بالأسعار خارج مصر، "كان بره يُباع بـ 4500 دولار، إحنا بناخده من الشركة الوطنية بـ 100 دولار"، موضحة أن مصر بها صناعة وطنية قوية في مجال الأدوية.

وتابعت: "عالجنا فيروس سي في حملة 100 مليون صحة، كورس العلاج لفيروس سي يصل لـ 80 ألف دولار بره مصر، كورس العلاج بعد ما تفاوضنا مع 10 شركات منتجة في مصر وصلناه لـ 700 جنيه، الصناعة الوطنية اللي قدرت تعمل إخلاء لبلادها من فيروس سي تقدر في 8 شهور، تقدر تصنع دواء و2 وثلاثة من الأدوية".