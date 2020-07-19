رئيس مدينة جرجا: اتهمونا بالسرقة بعد إزالة البرج المخالف

قال المهندس على أبو عقيل، رئيس مدينة جرجا، إنه تم إزالة البرج المخالف اليوم، بعدما كلفنا كلية هندسة جامعة سوهاج، بوضع دراسة علمية لإزالته، وتابع: "اتهمونا أن البرج كان به مبالغ مالية ومنقولات.. أصبحنا متهمين بالسرقة وتم التحقيق معنا في النيابة العامة".

وأضاف "أبو عقيل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقار لم يكن به أى سكان ولكن تفاجئنا أن هناك 4 بلاغات من مستأجرين يتهموننا بأن البرج كان به أموال ومنقولات، وتابع: "ولسا فيه بلاغات تانية والبلاغات الأربعة معاهم عقود إيجار الله أعلم بصحتها وصدقها لكن الشقق مكنش فيها حاجة وهو ما أثبتته اللجنة التى شمعته قبل الإزالة".

ونفى رئيس مدينة جرجا، ما تم تداوله بشأن حصول مالكى البرج المخالف، على حكم من مجلس الدولة بإيقاف عملية الهدم، وتابع: "لم يصدر أى أحكام قضائية بوقف هدم البرج ".