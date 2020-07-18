إزالة 301 حالة تعد على أملاك الدولة في الدقهلية

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن إزالة 37 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 2653 متر مربع بنطاق 15 مركزًا، هي "ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحى شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس، والمطرية وبني عبيد وبلقاس".

وقال مختار، في بيان صحفي، إن إجمالي ما أزيل حتى اليوم، يبلغ 301 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات منذ يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، وتشمل (259 حالة تعدي بالمباني بمساحة 1035 م2 - و 42 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 3 أفدنة و20 سهمًا).

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.