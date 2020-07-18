ضمن الموجة 16.. إزالة 45 تعديا على أملاك الدولة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، من إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة، وذلك ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات وردع المخالفين.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية نجحت في استراد 631 مترًا بنطاق مركز طنطا، من خلال تنفيذ إزالة 16 تعد على أراضي الري والدولة.

وأشار "رحمي " أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت، اليوم، عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمركز قطور على مساحة 814 مترًا، إضافة إلى 6 قرارات إزالة لتعديات على أراض زراعية على مساحة 9 قيراط وسهمين بمركز المحلة الكبرى.

وأوضح محافظ الغربية أن الحملات مستمرة بكافة المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لكافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.