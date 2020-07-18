ضمن الموجة 16.. إزالة 59 تعديا على أراضي الدولة بزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار إزالة كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية أن مديرية الري بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والشرطة، قامت بتنفيذ 59 قرار إزالة على مساحة 4 آلاف و111 مترًا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز زفتى.

وأضاف "رحمي" أن إجمالي ما تم تنفيذه حتى اليوم السبت بلغ 274 حالة، حيث تم استرداد 18 ألف و520 مترًا منذ بدء تنفيذ الموجة 16 في الثامن من الشهر الجاري، موضحًا أن المتبقي من المستهدف 117 حالة بإجمالي 31 ألف و 976 مترًا.