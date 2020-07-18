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إزالة 116 تعديا على أراضي الدولة بأسوان

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عبد الله مشالي
07:19 م | السبت 18 يوليو 2020
محافظ أسوان : إزالة 64 حالة تعدى بناء و 52 حالة تعدى على أراضى زراعية

محافظ أسوان : إزالة 64 حالة تعدى بناء و 52 حالة تعدى على أراضى زراعية

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن فعاليات الموجة 16 التي انطلقت في 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إزالة 64 حالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 73 ألف و48 مترًا مربعًا، وذلك منذ انطلاق الموجة 16 حتى الآن، وكذلك إزالة 52 تعد على أراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و16 سهمًا، لافتاً إلى أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحليات بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الجهات المختصة، لتنفيذ أعمال الإزالات الفورية أولًا بأول، للحفاظ على أراضى الدولة من أي تعديات.