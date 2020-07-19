وزيرة الصحة: مصر من الدول الرائدة قاريا في صناعة اللقاحات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن صناعة اللقاحات في مصر متواجدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فمصر من الدول الرائدة في القارة والمنطقة بأكملها في صناعة اللقاحات، ونجتهد بقدر الإمكان بأن تأخذ شركة "فاكسيرا" في مصر حق تصنيع اللقاح الإنجليزي الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "نحاول ناخد الفرصة دي بجدية ونشتغل عليها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في حاجة زي كده".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تسعى لإنتاج لقاح كورونا ونوفر احتياجاتنا، "العالم كله يتضامن مع بعضه عشان الوباء، لو دولة متعافتش منه ممكن ترجعه للعالم كله تاني، من مصلحة العالم كله إنه يتشارك ويضمن توفير لقاحات آمنه للكل".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر أطلقت الشهر الماضي المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة، "لأن الحالات اللي توفيت من كورونا أكثر من 95% عندها أمراض مزمنة أهملتها في فترة الوباء، وكان عندها تخوف تروح المستشفيات، أصبحنا نتيح متابعة الأمراض المزمنة من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات المتنقلة، الحملة دي نزلت واشتغلت تجريبيًا وغطت الـ27 محافظة وبنعمل على تزويدها بشكل كبير جدا".

وتابعت: "عملنا برضو مبادرة سرطان الثدي، بدأناها منذ حوالي 4 شهور قبل الوباء واكتشفنا 4300 حالة سرطان ويتلقوا علاجهم".