وزيرة الصحة عن نقص بعض الأدوية: "الأزمة بدأت بسبب الناس واتحلت بوعيهم"

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن معاناة السوق المصري في إحدى الفترات من عدم إتاحة بعض الأدوية وخاصة الفيتامينات والزنك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وقالت إن العجز تخلق عندما أقبل المواطنون على سحب الأدوية من الأسواق وتخزينها، ولكن عندما علمت أن الأدوية متاحة في وزارة الصحة ومن الممكن أن يأتوا بها من الوحدة الصحية التابعة لمسكنهم تراجعوا عن هذا الأمر.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الشعب المصري كان واعيًا بأن كل الأدوية متاحة في الأسواق وأنه لا داعي للتخزين، وبدأت مصانع الأدوية تضخ منتجات في الأسواق مرة أخرى حتى استقر السوق ولم تنسحب كل الأدوية مرة أخرى.

وتابعت: "الحمد لله، وعي الناس خلى سحب الأدوية يقل وخلى المواطنين ياخدوا الأدوية اللي هما يحتاجوها، الناس سحبت كل الأدوية فحصل نقص شديد في بعض الأدوية ولكن الحمد لله السوق قدر يستوعب بسرعة هذا النقص، وفترة النقص دي كانت بعد رمضان بالتحديد".