أستاذ هندسة بترول: الغاز في السيارات يوفر الأموال للدولة

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الغاز الطبيعي له العديد من الفوائد منها الفوائد الاقتصادية، له مقارنة مع البنزين.

وأضاف "كامل"، لـ "الوطن" أن تحول المواطنين إلى الغاز الطبيعي المضغوط، يجعل الدولة تخصص الأموال الخاصة بدعم الوقود إلى قطاعات أخرى قد تحتاج إلى تمويل، كما يمكن أيضًا توفير العملات الأجنبية عن طريق بيع أنواع الوقود السائل التي لا يتم استخدامها.

وأشار إلى أنه من حيث السلامة يحتوي CNG على معدل قابلية الاشتعال حوالي 5% : 15%، ما يجعله أقل قابلية للاشتعال وأكثر أمانًا من أنواع الوقود الأخرى, وأيضا في حالة حدوث تصادم، تكون أسطوانات CNG أقل خطورة من خزانات البنزين والديزل بسبب حجمها وهيكلها وموقعها داخل السيارة، حيث تحتوي هذه الأسطوانات على أجهزة أمان مصممة لإطلاق الغاز إذا كان هناك ضغط أو درجة حرارة أعلى من المعتاد.

ومن حيث خطر الحريق درجة حرارة الاشتعال من CNG هي 600 درجة مئوية، وهي أعلى من البنزين (320 درجة مئوية) والديزل (285 درجة مئوية)، وهذا يعني أن مركبات الغاز الطبيعي المضغوط أقل عرضة للحريق تحت أي ظرف من الظروف.

في حالة حدوث تسرب، يكون الغاز الطبيعي المضغوط أخف من الهواء، ما يعني أنه سوف يتبدد في الغلاف الجوي، على عكس البنزين أو الديزل الذي يتجمع على الأرض ويشكل خطر الحريق.

أما بالنسبة لنظافة الوقود فالغاز الطبيعي CNG لا يحتوي على الكبريت أو الجسيمات أو آثار المعادن الثقيلة أو المضافات السامة التي قد تلوث زيت المحرك، كما يخفض من تكاليف الصيانة للسيارات بجانب زيادة الفترات بين تغير الزيت للماتور.

كما أنه ليس له أي ضرر على السيارة، حيث لا يترك احتراق الغاز الطبيعي المضغوط سوى القليل من البقايا على الإطلاق مقارنة بالبنزين والديزل التقليدي، وهذا يعني تقليل الأضرار التي تلحق بالمواسير والأنابيب في محركات السيارة.