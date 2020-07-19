اليوم.. "التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل"

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساعدات لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون مستفيد، اعتبارا من اليوم الأحد وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف، والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.