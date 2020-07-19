إلكترونيا.. طريقة التقدم بطلب تعديل المركز الانتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح في مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي لها، أعلنت فيه مواعيد الانتخابات، وشروطالترشح والمستندات المطلوبة، وعملية الاقتراع والفرز وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.

تستعرض "الوطن" طريقة تعديل المركز الانتخابي، وفقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارالسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة تغير مكان المركز الانتخابي

_ إدخال الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة.

_ ظهور القسم والمحافظة، التابع لها المستفيد من الخدمة.

_ في حالة أن المحافظة، قسم، مركز الشرطة الظاهر أعلاه مختلف عن المقيد ببطاقة الرقم القومي الخاص بكم، يرجى عدم استكمال الطلب والتوجه بشكوى بخصوص بيانات محافظة، قسم، مركز شرطة غير صحيحة لناخب.

_ كتابة الاسم رباعي.

_ إدخال البريد الالكتروني.

_ إدخال رقم الهاتف المحمول.

_ كتابة اسم الأم.

_ تحميل صورة ضوئية للربم القومي.

_ تحديد بيانات المركز الانتخابي المطلوب الانتخاب اليه.

_ يرجى اختيار ثلاثة مراكز انتخابية الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة.

- اختيار المركز الانتخابي البديل الأقرب وتحديد مركزين آخرين بالقرب من المستفيد من الخدمة.