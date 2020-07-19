وزير النقل لـ المواطنين: هتشوفوا كل شهر قطارات جديدة بداية من أغسطس

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن التطوير قادم في السكك الحديد لتكون على أعلى مستوى، ووصل حتى الآن 70 جرارًا جديدًا من إجمالي 260 جرارًا مخطط توريدها للسكك الحديدية، موضحًا أن العربات الروسية الجديدة وصل منها حتى الآن 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات.

وأضاف "الوزير"، خلال تقرير عرضه برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد": "بداية من أغسطس القادم هتشوفوا كل شهر قطارات جديدة".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل العيد، في المسافة من ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة، حتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم، وعدد 9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هليوبوليس، وألف مسكن، ونادي الشمس، و6 محطات علوية، محطات النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور، وسيكون هناك 3 وسائل لحجز التذاكر من أجل تقليل التزاحم، من بينهم مّكن أشبه بـ ATM تخرج التذاكر للمواطنين بشكل آلي.