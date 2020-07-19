النقل تبدأ تشغيل قطارات مكيفة لمحدودي الدخل في سبتمبر

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنّه سيتم تشغيل بعض القطارات المكيفة الجديدة والمخصصة لمحدودي الدخل سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنّه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، يتم تخصيص عربات مكيفة لمحدودي الدخل، إذ جرى تخصيص نحو 500 عربة روسية جديدة ستعمل على خطوط الضواحي.

وقال الوزير، لـ"الوطن"، إنّ القيادة السياسية عازمة على تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة السكك الحديدية لتضاهي مثيلتها في أوروبا، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنّ الوزارة والممثلة في هيئة السكة الحديد ستقضي تماما خلال الفترة المقبلة على مقولة "قطارات الغلابة".

وأوضح أنّ قيادات الوزارة والهيئة متواجدون لخدمة المواطن المصري وتوفير سبل الراحة له أثناء استقلال القطارات، مشيرا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

وتابع أنّه جرى توريد 70 جرارا أمريكيا جديدة للهيئة من إجمالب 260 جرارا، على أن يتم إرسال باقب الجرارات على دفعات شهرية، فيما جرى توريد 33 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة، على أن يتم توريد باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.

ولفت إلى صفقة الـ1300 عربة قطار، التي تشمل 800 عربة مكيفة، بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكدا أنّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.