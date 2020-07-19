الغد: نؤيد القائمة الوطنية الموحدة لـ"الشيوخ" رغم عدم مشاركتنا

قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إنّ أعضاء وقيادات الحزب بدأوا حملات توعية مكثفة للناخبين في المحافظات وحثّهم على النزول والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل.

وأضاف موسى، لـ"الوطن"، أنّ الحزب من منطلق المسؤولية الوطنية يؤيد القائمة الوطنية الموحدة في الانتخابات، رغم عدم مشاركته بأي مرشحين فيها، لكنها تضم 11 حزبا من رفقاء ثورة 30 يونيو.

وتابع أنّ الحزب هدفه الأساسي خروج الانتخابات بصورة تليق بمصر وحريصين على عدم شق الصف الحزبي، مشيرا إلى أنّه وجّه أمانات الحزب في المحافظات بدعم القائمة الوطنية وحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

وزاد موسى أنّ الحزب لديه خطة سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال عقد ندوات تثقيفية للمواطنين عن الانتخابات، وأهمية المشاركة السياسية ودعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها خلال الفترة الحالية.

وأكمل أنّ الحزب حريص على التعاون مع دميع الأحزاب الوطنية ويبدأ الأستعداد من الآن للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية بالتنسيق مع أحزاب الحوار الوطني والقائمة الوطنية، التي ما زال الحزب مشاركا فيها رغم عدم خوضه انتخابات مجلس الشيوخ.