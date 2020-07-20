اليوم.. القداسات تعود لإيبارشية طما بعد توقف دام 119 يوما

تعاود إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، فتح الكنائس وإقامة قداسات الصلاة، بعد 119 يوما من التوقف في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية، في بيان له، إنه تقرر أن تبدأ إقامة القداسات في الكنائس التي قامت بتسجيل أكثر من 50 أسرة على برنامج العضوية الكنسية، وذلك كخطوة أولى لإعادة فتح الكنائس تدريجيا.

والكنائس التي ستبدأ بها القداسات في الإيبارشيات هي: "كاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي – مدينة طما، كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب – عزبة الحما، كنيسة الشهيد مار جرجس - قرية المدم، كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول – ساحل طما القبلي، كنيسة الشهيد مار جرجس – قرية القاوية، كنيسة السيدة العذراء مريم – مدينة طما، كنيسة السيدة العذراء مريم – قرية المدمر"، على أن تقام صلاة القداس الإلهي أيام (الإثنين – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس) من الساعة الثامنة صباحا، بحضور 25 فردا فقط باستثناء كاتدرائية الشهيد أبو فام بطما وكنيسة الشهيد مار مرقس بطما بحضور 50 فردا فقط.

وقال الأنبا إسحق، إنه يستطيع أي فرد من شعب الكنيسة (الذين قاموا بالتسجيل على برنامج العضوية الكنسية) حضور القداس في اليوم المناسب له، عن طريق الحجز من برنامج العضوية أو التواصل مع لجنة العضوية بالكنيسة التابع لها، مع الالتزام بكل الإجراءات الصحية والوقائية بكل جدية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررت في 21 مارس الماضي، غلق الكنائس وإيقاف الصلوات في ضوء إجراءات مواجهة كورونا، وتم استمرار الأمر حتى قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، في 27 يونيو الماضي، تفويض أساقفة الإيبارشيات ومجامع الكهنة بكل إيبارشية في تحديد إجراء الفتح أو استمرار الغلق في ضوء منحنى الإصابات بكورونا في كل إيبارشية.