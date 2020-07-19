إزالة 15 تعديا على الأراضي في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى إزالة 15تعديا على أراضي الدولة بمركز أبوتيج خلال يوم واحد، وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وفى سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة لازالة التعديات بمركز أبوتيج بمشاركة يسرى كامل رئيس المركز وبمشاركة نوابه ومسئولى املاك الدولة والادارة الهندسية وتم خلالها ازالة 15 حالة تعدى على اراضى املاك دولة بالبناء وبالزراعة وتمت الازالة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مدعومة بقوات الشرطة .

وقال محافظ أسيوط ان التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة مناشدا المواطنين اصحاب مخالفات المبانى بالمضى قدما فى التصالح فى مخالافت البناء وفقا للقانون وسداد جدية التصالح الى لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية مشيرا الى انه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والاحياء لتنفيذ القانون وازالة بعض التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية مشيرا الى تكليف قيادات المحافظة للاشراف على حملات الازالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات الى النيابة العسكرية .