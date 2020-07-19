استعدادا لانتخابات الشيوخ.. غرف عمليات لـ"الوفد" لدعم مرشحيه

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة عمليات الحزب لمتابعة سير العملية الانتخابية تم تفعيل عملها في التنسيق بين مرشحي الحزب سواء في القائمة أو في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وأكد أبوشقة لـ "الوطن"، أن لجان الحزب في المحافظات تستعد للتواصل مع الشارع بهدف توعية الناخبين بضرورة استخدام الحق الدستوري والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها واجب وطني.

وأضاف أن الحزب سيشكل غرف عمليات في المحافظات تعمل بالتنسيق مع الغرفة المركزية لتقديم كل الدعم لمرشحي حزب الوفد في الانتخابات، من خلال عرض البرامج الانتخابية والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات داخل الحزب.

وتابع أبوشقة أن الحزب بالتزامن مع خوض انتخابات مجلس الشيوخ بدأ في التجهيز لانتخابات مجلس النواب، وتم تكلف رؤساء لجان المحافظات بإعداد أسماء مرشحين من الشباب والمرأة على عضوية مجلس النواب سواء على نظام القائمة أو في الدوائر الفردية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس.

وأشار إلى أن فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب يتابع مع لجان المحافظات إعداد قوائم المرشحين لمجلس النواب ويعد تقريرا أسبوعيا حول هذا الأمر لرئيس الحزب.