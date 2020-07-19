"التعليم" تحدد هوية 3 طلاب سربوا امتحانات الجيولوجيا على الإنترنت

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم رصد الطالب "م.أ.أ" بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولتة الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر علي الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

يأتى هذا فى إطار ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمواد (الجيولوجيا والعلوم البيئية) و (التفاضل والتكامل) و (علم النفس والاجتماع) بعد بدء الامتحان بساعة.