هدوء أمام لجان الثانوية بالدقهلية والمعلمون يشاركون في تنظيم الدخول

شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية، صباح اليوم، تجمعات للطلاب وسط حالة من التوتر، حيث حرصوا على المراجعة الأخيرة أمام اللجان، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والتكامل والتفاضل لشعبة الرياضيات.

واستعدت اللجان الفرعية لدخول الطلاب عبر الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم، وشارك المعلمون خارج اللجان بتنظيم دخول الطلاب في طوابير منعا للتكدس أمام اللجان.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إنه جرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، مضيفًا أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح سير الإمتحانات ومتمنيًا التوفيق للطلاب والنجاح لهم.

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا وحرمًا آمنًا بمحيط اللجان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لتأمين اللجان.

وشهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم وتوفير كافة متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.