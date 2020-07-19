"التعليم": الطالب المسؤول عن تسريب امتحان علم النفس من أسيوط

أعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، ضبط الطالب "أ. أ.ك" بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر علي الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

ويؤدي اليوم الأحد، قرابة 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية،كما يؤدي طلاب الثانوية العامة " STEM" الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) و" الرياضيات