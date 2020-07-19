"التعليم" تحدد هوية الطالب المسؤول عن تسريب التفاضل والتكامل: بيمتحن في الدقهلية

تمكّن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تحديد تهوية الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان التفاضل والتكامل حيث يؤدي الطالب الامتحان بإحدى لجان محافظة الدقهلية.

ويؤدي قرابة 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة اليوم الأحد، الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "STEM" الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) و"الرياضيات".