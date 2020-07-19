الأورمان تستعد لتوزيع 25 عجلا في 19 قرية خلال العيد بالدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن خطة الجمعية لتوزيع 25 عجل بلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الدقهلية.

وقال شعبان، في بيان صحفي، إن عملية التوزيع سوف ستشمل 19 قرية بمختلف مراكز محافظة الدقهلية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأضاف أن خطة التوزيع تشمل قرى "كفر الجوهرى، وكفرعلى عبدالله، ودنديط، وكوم النور" بمركز ميت غمر وقرى "كفر عزام وكفر غنام وطنبول والشعاله والبلامون وشبراهور" مركز السنبلاوين، وقرى "الجزاير والحفير وشومان" مركز بلقاس، وقرية الصلاحات مركز بني عبيد، وقرية الغراقه مركز أجا، والعصافرة مركز المطرية، وقرية تاج العز مركز تمي الأمديد، وقرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وأشار إلي أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.