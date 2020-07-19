تعافي 20 حالة جديدة من مصابي كورونا في مستشفيات بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في عزل المدينة الجامعية ومستشفى الفشن المركزي ومستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وكشف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف عن تعافي 11 حالة داخل عزل المدينة الجامعية، و 4 حالات في مستشفى الحميات، و5 حالات في مستشفى الفشن المركزي.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.