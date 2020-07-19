انخفاض أعداد مصابي كورونا إلى 52 حالة بمستشفيات أسيوط الجامعية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا من الخاضعين للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية إلى 52 حالة فقط، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً عن انحصار أعداد المصابين بـ"كوفيد 19"، مشيراً إلى استمرار متابعته لمعدل الإصابة/ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعودة الخدمات الطبية المعتادة بمستشفيات أسيوط الجامعية في حال استمرار انخفاض أعداد المصابين.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أنه خلال الفترة الماضية استقبلت مستشفيات الجامعة 512 حالة إيجابية تم استقبالهم منذ بدء تصدي مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة كانت خصصتً 268 سريرا لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة، وذلك بمستشفيات الراجحي للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة.

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الجامعي الرئيسي استقبلت 266 حالة "كوفيد 19" تم خروج 204 حالات بعد تعافيهم وبلغ عدد الوفيات منهم 49 حالة كانت أغلبهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجارى استكمال علاج 42 حالة أخرى منهم 28 حالة مستقرة و17 حالة أخرى بالعناية المركزة.

وذكرالدكتور علاء عطية، أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى استقبلت 42 مصابا بكوفيد 19، تم شفاء وخروج 38 حالة منهم، وجارى علاج 4 حالات أخرى جميعهم في حالة مستقرة.

وفي سياق متصل، ذكر الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي للعزل، أن المستشفى بدأت في استقبال مصابي كورونا في 23 أبريل 2020، ومنذ ذلك التاريخ تم استقبال 204 حالات كوفيد 19 تم خروج 169 حالة بعد شفائهم، وبلغت أعداد الوفاة 32 حالة وجارى استكمال وعلاج 3 حالات جميعهم حالاتهم مطمئنة بالعناية المركزة.