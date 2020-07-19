قادمة من الإمارات.. انقلاب شاحنة بضائع على رصيف ميناء سفاجا

تعرضت صباح اليوم الأحد، شاحنة بضائع لحادث انقلاب على رصيف ميناء سفاجا البحري أثناء انزالها من إحدى سفن البضائع القادمة من الإمارات مما أدى لسقوط بعض البضائع المحملة عليها في المياه .

وصرح مصدر مسؤول بميناء سفاجا البحري، أنه أثناء نزول الشاحنة الثانية رقم 31654 من سطح إحدى السفن المحملة بالبضائع وأثناء تحرك التاج ماستر، لسحب الشاحنة حدث كسر في القائمة الأمامية اليسرى للشاحنة حامل الشاحنة، مما أدى لانقلابها وسقوط بعض الطرود المحملة عليها بالمياه.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة الحادث، مضيفا أن تم إبلاغ الجهات العاملة في الميناء منها أمن الموانئ، الحماية المدنية، الجمارك، حيث تم تخفيف أحمال الشاحنة، وانتشال الطرود الظاهرة على سطح الماء، وتصبين الشاحنة بمعرفة طاقم السفينة، وتحميلها على الونش الرئيسي لإبعادها عن السفينة.