جمارك سفاجا تحبط تهريب كمية من المراهم والعسل الجبلي

تمكن رجال جمارك سفاجا بالتنسيق من إحباط محاولتي تهرب جمركي لكمية من المراهم والعسل الجبلي، بلغت التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها 180 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا، اشتبهت إدارة التفتيش في الأمتعة الشخصية الخاصة لراكبين قادمين من السعودية وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 400 علبة مرهم و35 كيلو عسل سدر جبلي محظور مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.