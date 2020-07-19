"الصحة": أجواء المصريين في الشتاء بيئة خصبة لظهور الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا يكون صعب التنبؤ بما سيحدث مستقبلا، ولكن إذا أردنا أن يكون المجتمع خال من أي إصابات بفيروس كورونا لابد أن يطبق المجتمع التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل احترافي كبير، ودون ذلك لن نصل إلى 0 إصابات، مشددا على أن الوعي المجتمعي أسهم في وصول معدلات الإصابة إلى النصف واكتمال الوعي المجتمعي سينتهي الفيروس تماما.

وشرح عبدالفتاح خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الأماكن المغلقة وعدم التهوية الجيدة في الشتاء وتقارب المواطنين من بعضهم وتشغيل الدفايات الساخنة مع المدارس والجامعات سيكون بيئة خصبة لظهور الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، شارحا أن كورونا لم يختفي حتى الآن من الدول التي ظهر بها ولكن قلت الحالات عن السابق، والحديث حول تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا يعني أنه مع تخفيف الإجراءات وفتح العالم للأنشطة مرة أخرى إذا لم يحدث معه الحذر سيكون هناك موجة ثانية.

وأضاف عبدالفتاح أنه منذ اليوم الأول لظهور الحالات المصابة بفيروس كورونا بروتوكول الصحة لعلاج مرض فيروس كورونا ظهر منه إصدارات ومنه الإصدار الرابع المعمول به حاليا ومصر كانت سباقة، وكانت وزارة الصحة تضع البوتوكول الذي سيتماشى مع طبيعة الحالات ومصر كانت من أوائل الدول التي قامت بعمل التجارب العلاجية على المرضى بمنتهى الكفاءة وكانت تشارك دول العالم تجربتها.

واستكمل عبدالفتاح أن علاج فيروس كورونا إلى الآن هو علاج تدعيمي مضاد للفيروسات الذي يقلل تكاثر الفيروس وشركة مصرية وبإشراف الحكومة المصرية تعمل على توفير العلاج باستمرار، شارحا أنه يتم إعطاء المريض فيتامينات وزنك وغيرها على حسب حالة المريض، ولكن سيظل العلاج الأسرع هو اللقاح على الرغم من فاعلية العلاج الموجود حاليا وتطبيق مصر لأحدث البروتوكلات التي تطبقها دول العالم المتقدمة حتى ظهور اللقاح.